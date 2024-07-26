Кто устроил «Крыльям Советов» болезненное поражение от «Ростова»

«Ростов» одержал выездную победу над «Крыльями Советов». Самарская команда потерпела уже второе поражение на старте сезона РПЛ – исходя из разницы мячей, она на последнем месте. А ростовчане прибавили добытые три очка к ранее набранному одному и поднялись на чистое первое место турнирной таблицы чемпионата, пока другие не сыграли во втором туре.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» поставило субъективные оценки некоторым игрокам по итогам матча «Крылья Советов» – «Ростов».

Статистика матча: владение мячом – 48:52, удары по воротам – 6:13, в створ – 2:6, угловые – 0:3.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

КИРИЛЛ ЩЕТИНИН – 7,0. Этот парень не сверкал голами и результативными передачами, зато пару раз удачно сходил в дриблинг и хорошо отметился в черновой работе, отобрав мяч пять раз из семи попыток. Забивать у «Ростова» есть кому и без Щетинина, что было наглядно продемонстрировано.

АНДРЕЙ ЛАНГОВИЧ – 7,5. Чуть уступил Щетинину по числу успешных отборов – три из четырёх попыток Ланговича оказались удачными. Три выигранных оборонительных единоборства в воздухе (из трёх). Плюс забитый гол на подключении к атаке во втором тайме. Счёт стал 1:3, и после этого «Крыльям» рыпаться было уже бесполезно.

ЕГОР ГОЛЕНКОВ – 7,0. Трудно не причислить к лучшим игрокам матча футболиста победившей команды, забившего гол на первой минуте своего пребывания на поле. Чтобы получить более весомую оценку, Голенкову надо было забивать ещё, благо возможности такие были. Но ростовские болельщики могут считать, что Егор оставил свои голы на потом.

МАКСИМ ОСИПЕНКО – 7,5. Один пропущенный гол «Ростова» погоды не сделал. Да и прямой вины Осипенко там не было, хотя теоретически имелась возможность заблокировать предголевой удар Цыпченко. Что касается верховой борьбы, все пять эпизодов Осипенко в защите выиграл. И не забыл прибежать к чужой штрафной для голевого паса Ланговичу.

АЛЕКСАНДР СОЛДАТЕНКОВ – 3,5. Когда лидер обороны команды, которая, мягко говоря, не на подъёме, забивает в свои ворота, просто туши свет. Немудрено опустить после такого руки. Эффектный автогол забил Солдатенков? Да. И эффективный – только для «Ростова». Всё, не будем больше сыпать самарцам соль на рану. Евгеньев удалился уже в концовке, это ни на что не повлияло.

Кирилл Иванцов