Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кто устроил «Крыльям Советов» болезненное поражение от «Ростова»

26 Июля 2024 • 20:17 Комментировать
Крылья Советов
1:3
Ростов

«Ростов» одержал выездную победу над «Крыльями Советов». Самарская команда потерпела уже второе поражение на старте сезона РПЛ – исходя из разницы мячей, она на последнем месте. А ростовчане прибавили добытые три очка к ранее набранному одному и поднялись на чистое первое место турнирной таблицы чемпионата, пока другие не сыграли во втором туре.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» поставило субъективные оценки некоторым игрокам по итогам матча «Крылья Советов» – «Ростов».

Статистика матча: владение мячом – 48:52, удары по воротам – 6:13, в створ – 2:6, угловые – 0:3.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

 

Протокол игры  
Крылья Советов1:3Ростов
  44'Солдатенков Александр (0:1)
  62'Голенков Егор (0:2)
(1:2) Орозко Франко65'  
  73'Лангович Андрей (1:3)
Ломаев ИванРассказов НиколайЕвгеньев Роман  68'  87'Солдатенков Александр  64'Бейл Гленн 75' (Печенин Кирилл ( 75') Витюгов Максим 86' (Иванисеня Дмитрий ( 86') Бабкин Сергей 75' (Писарский Владимир ( 75') Ежов Роман 75' (Якуба Денис ( 75') Гарре Бенхамин 50' (Цыпченко Дмитрий ( 50'  80') Орозко ФранкоШитов Владислав
Запасные: Фролов ЕвгенийГапонов ИльяХубулов ВладимирПесьяков Сергей
Ятимов РустамЛангович АндрейСако УмарОсипенко Максим 81' (Саравия Родриго ( 81') Вахания ИльяУткин Даниил 81' (Мелёхин Виктор ( 81') Глебов ДанилЩетинин Кирилл  80'Роналдо  90'Комличенко Николай 62' (Голенков Егор ( 62') Азнауров Имран 81' (Байрамян Хорен ( 81')
Запасные: Семенчук ДавидЗубенко ИльяШанталий ДаниилИгнатов ГерманХанкич ХидажетКолтаков АлексейКучаев КонстантинЧернов Евгений
26 июля. Стадион "Солидарность Арена".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
400 $Получить

КИРИЛЛ ЩЕТИНИН – 7,0. Этот парень не сверкал голами и результативными передачами, зато пару раз удачно сходил в дриблинг и хорошо отметился в черновой работе, отобрав мяч пять раз из семи попыток. Забивать у «Ростова» есть кому и без Щетинина, что было наглядно продемонстрировано.

АНДРЕЙ ЛАНГОВИЧ – 7,5. Чуть уступил Щетинину по числу успешных отборов – три из четырёх попыток Ланговича оказались удачными. Три выигранных оборонительных единоборства в воздухе (из трёх). Плюс забитый гол на подключении к атаке во втором тайме. Счёт стал 1:3, и после этого «Крыльям» рыпаться было уже бесполезно.

ЕГОР ГОЛЕНКОВ – 7,0. Трудно не причислить к лучшим игрокам матча футболиста победившей команды, забившего гол на первой минуте своего пребывания на поле. Чтобы получить более весомую оценку, Голенкову надо было забивать ещё, благо возможности такие были. Но ростовские болельщики могут считать, что Егор оставил свои голы на потом.

МАКСИМ ОСИПЕНКО – 7,5. Один пропущенный гол «Ростова» погоды не сделал. Да и прямой вины Осипенко там не было, хотя теоретически имелась возможность заблокировать предголевой удар Цыпченко. Что касается верховой борьбы, все пять эпизодов Осипенко в защите выиграл. И не забыл прибежать к чужой штрафной для голевого паса Ланговичу.

АЛЕКСАНДР СОЛДАТЕНКОВ – 3,5. Когда лидер обороны команды, которая, мягко говоря, не на подъёме, забивает в свои ворота, просто туши свет. Немудрено опустить после такого руки. Эффектный автогол забил Солдатенков? Да. И эффективный – только для «Ростова». Всё, не будем больше сыпать самарцам соль на рану. Евгеньев удалился уже в концовке, это ни на что не повлияло.

Кирилл Иванцов

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Ростов

Новости по матчу

Сегодня, 26 Июля
21:26
Байрамян: «Ростов» полностью заслужил победу»
21:08
Осинькин: Мы год без трансферов, внутренних резервов уже не хватает
20:56
Карпин: «Не только по результату, а и по игре тоже вопросов нет»
20:48
Осинькин - по автоголу: «280 раз можно так пробить, и никогда мяч туда не попадет»
20:43
Осинькин объяснил 7 пропущенных мячей в двух матчах
20:40
180 матчей Премьер-лиги подряд игроки «Крыльев» дома не забивали в свои ворота
20:38
Осипенко: «Могли забивать и четыре, и пять»
20:17
Кто устроил «Крыльям Советов» болезненное поражение от «Ростова»
20:16
Осипенко признан лучшим игроком матча «Крылья Советов» - «Ростов»
20:09
Назван лучший игрок РПЛ по отборам в 2024 году
20:07
«Крылья Советов» продлили безвыигрышную серию в РПЛ до восьми матчей
19:53
Осипенко достиг отметки в 20 голевых действий с момента дебюта в РПЛ
19:35
Голенков прервал длительную голевую засуху
19:35
«Ростов» снова ведёт в два мяча в игре с «Крыльями Советов» после гола Ланговича
19:29
Гарре травмировался в матче с «Ростовом»
19:26
«Ростов» и «Крылья Советов» обменялись голами
19:00
«Ростов» стал лидером чемпионатов России по голам на 45-й минуте
18:52
«Крылья Советов» уступают «Ростову» после глупого автогола
17:54
Карпин: «Если бы забили ЦСКА, можно было бы назвать игру практически идеальной»
17:47
Осинькин: Было желание выпустить Песьякова против «Ростова»
17:31
«Крылья Советов» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 1
16:49
«Крылья Советов» и «Ростов» назвали составы на матч РПЛ
14:45
Балахнин — об игре «Крыльев Советов» с «Ростовом»: «Результат не очевиден»
14:29
Балахнин: «Ростов» будет кусаться, но долго так играть не получится»
13:50
Ставка и прогноз на матч Крылья Советов — Ростов РПЛ — 26 июля 2024
02:03
Крылья Советов - Ростов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
24 Июля
23:46
Актуальная ставка и прогноз на матч Крылья Советов — Ростов чемпионата России — 26 июля 2024
13:24
Кучаев — о требованиях Карпина: «Всё предельно ясно»
23 Июля
19:50
Ташуев признался, что завидует Карпину
18:26
Голенков считает, что «Ростов» готов бороться за топ-5 в РПЛ
17:06
Агент Глебова допустил, что ЦСКА мог контактировать с «Ростовом»
10:36
Бесплатная ставка и прогноз на матч Крылья Советов – Ростов чемпионата России – 26 июля 2024
01:26
Ставка и прогноз на точный счёт матча Крылья Советов — Ростов РПЛ — 26 июля 2024
20 Июля
23:43
Карпин озвучил задачу «Ростова»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Агент: Соболев уйдёт, но не в «Зенит» Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй «Барселона» получила ответ по трансферу Ольмо «Спартак» подпишет Промеса при одном условии «Арсенал» близок к рекордной продаже Перес выбрал между «Спартаком» и «Зенитом» «Барселона» сообщила плохую новость о Фати Криштиану Роналду звали в российский клуб - известно название Эдерсон решил покинуть «Манчестер Сити» и заработать 75 млн евро
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ У «Реала» есть серьёзная проблема Президент «Реала» выбрал замену Анчелотти - известно имя Тан Хаг оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед»
Спортивные новости
Тищенко – о решение МОК по IBA: «Федерацию возглавляет россиянин, там назло проводятся турниры с российским флагом и гимном» Журова: «У меня не было сомнений, что россиян допустили к Олимпиаде, чтобы ими воспользоваться» Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Команды КХЛ и НХЛ сыграли в очень результативную ничью в рамках «Матча года» Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Ростов Ростов
1
3
2.38 3.55 2.90
Видео
27.07.24 в 15:00
Пари НН Пари НН
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.65 3.55 2.03
Видео
27.07.24 в 17:30
Рубин Рубин
Зенит Зенит
5.80 4.10 1.57
Видео
27.07.24 в 17:30
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.15 3.85 3.10
Видео
27.07.24 в 20:00
Факел Факел
Акрон Акрон
2.06 3.35 3.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Июля
21:26 · Россия. Премьер-лига
Байрамян: «Ростов» полностью заслужил победу»
21:22 · Россия. Премьер-лига
Лангович: «Успехом для «Ростова» в следующих матчах будут только победы»
21:08 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: Мы год без трансферов, внутренних резервов уже не хватает
20:56 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Не только по результату, а и по игре тоже вопросов нет»
20:51 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Глушенков — удачное приобретение «Зенита»
20:48 · Россия. Премьер-лига
Осинькин - по автоголу: «280 раз можно так пробить, и никогда мяч туда не попадет»
20:43 · Россия. Премьер-лига
Осинькин объяснил 7 пропущенных мячей в двух матчах
20:40 · Россия. Премьер-лига
180 матчей Премьер-лиги подряд игроки «Крыльев» дома не забивали в свои ворота
20:38 · Россия. Премьер-лига
Осипенко: «Могли забивать и четыре, и пять»
20:32 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян снова интересен «Спартаку» слухи
20:25 · Россия. Премьер-лига
Габулов назвал сильнейший московский клуб РПЛ – это не «Спартак» и не ЦСКА
20:16 · Россия. Премьер-лига
Осипенко признан лучшим игроком матча «Крылья Советов» - «Ростов»
20:09 · Россия. Премьер-лига
Назван лучший игрок РПЛ по отборам в 2024 году
20:07 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» продлили безвыигрышную серию в РПЛ до восьми матчей
19:58 · Россия. Премьер-лига
Ташуев может сменить Гаранина в «Черноморце»
19:57 · Россия. Премьер-лига
Чистяков рассказал, хочет ли остаться в «Зените»
19:53 · Россия. Премьер-лига
Осипенко достиг отметки в 20 голевых действий с момента дебюта в РПЛ
19:35 · Россия. Премьер-лига
Голенков прервал длительную голевую засуху
19:35 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» снова ведёт в два мяча в игре с «Крыльями Советов» после гола Ланговича
19:32 · Россия. Премьер-лига
Чистяков доволен работой в «Сочи» под руководством Морено
19:29 · Россия. Премьер-лига
Гарре травмировался в матче с «Ростовом»
19:26 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» и «Крылья Советов» обменялись голами
19:25 · Россия. Премьер-лига
Диего Коста поделился впечатлениями после перехода в «Краснодар»
19:18 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не платил «Уралу» 2,5 млн евро за Дмитриева слухи
19:09 · Россия. Премьер-лига
«Миранчук и Джикия соответствуют уровню европейского футбола» — Непомнящий
Все новости
Рекомендуем