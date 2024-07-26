Защитник «Ростова» Максим Осипенко признан лучшим игроком матча «Крылья Советов» - «Ростов».

Напомним, что команды провели встречу вечером этой пятницы в Самаре. Дончане увезли домой три очка после уверенной победы – 3:1. В свои ворота мяч срезал защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков, по голу – на счету Андрея Ланговича и Егора Голенкова. Голом престижа в составе «Крыльев» отметился Франко Орозко. Осипенко же оформил голевую передачу во время третьего гола «Ростова».

Больше подробностей о прошедшей игре – в нашем отчёте. Кстати, Осипенко в этой игре установил важное в своей карьере достижение.