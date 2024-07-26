Назван лучший игрок РПЛ по отборам в 2024 году

В Opta Sports назвали лучшего игрока Российской премьер-лиги в 2024 календарном году по совершённым отборам. Им стал молодой полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин. Так, у «десятки» дончан набралось 44 отбора, притом только 10 из них он совершил в новом сезоне РПЛ.

Напомним, что вечером пятницы «Ростов» с Щетининым в составе добился уверенной победы над «Крыльями Советов» в Самаре (3:1). Ранее в туре первом дончане сыграли в нулевую ничью с московским ЦСКА. «Крылья» же в первом туре разгромно проиграли дома питерскому «Зениту» (0:4).

Подробный отчёт о прошедшем матче «Крыльев» и «Ростова» - здесь.