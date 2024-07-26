«Крылья Советов» продлили безвыигрышную серию в РПЛ до восьми матчей

Сегодня, 26 июля, «Крылья Советов» принимали на своём поле «Ростов» в рамках второго тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась уверенной победой ростовчан со счетом 3:1.

Для команды Игоря Осинькина данный отрицательный результат стал вторым подряд в новом сезоне чемпионата России. Напомним, в первом туре «Крылья Советов» крупно проиграли дома «Зениту».

Если взять прошлый розыгрыш РПЛ, то самарский коллектив не может выиграть уже на протяжении восьми матчей. На этом промежутке «Крылья» потерпели шесть поражений, дважды сыграв вничью.

В следующем туре чемпионата России самарцы встретятся на выезде со «Спартаком».