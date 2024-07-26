Ташуев может сменить Гаранина в «Черноморце»

Ныне свободный тренер Сергей Ташуев может стать заменой Вадим Гаранину на посту главного тренера новороссийского «Черноморца». Южане выступают в Мелбет-Первой лиге.

Как пишет Metaratings, пока что стороны переговоров не вели. Однако Ташуев – приоритетный кандидат на должность для нового гендира «Черноморца» Максима Пономарёва. Ранее сообщалось, что Пономарёв недоволен Гараниным, тренеру дали пару матчей на исправление ситуации.

Ташуев же с апреля без тренерской работы. Тогда он покинул воронежский «Факел».

«Черноморец» неудачно начал новый сезон, проиграв в двух турах Мелбет-Первой лиги.