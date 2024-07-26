Чистяков рассказал, хочет ли остаться в «Зените»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о своей роли в клубе.

Напомним, вторую часть прошлого сезона футболист провел в аренде в «Сочи», но летом вернулся в команду.

«Я — игрок «Зенита», у меня есть желание остаться. Да, понимаю, что начну не основным. Я не в том положении, чтобы меня сейчас ждали с распростертыми объятьями», — заявил Чистяков на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

По словам футболиста, он знает, что ему нужно делать для исправления ситуации.

Чистяков выступает за «Зенит» с 2021 года. За это время он появился на поле в 82 матчах с учетом всех турниров, отметился одним забитым мячом и стал автором трех результативных передач.