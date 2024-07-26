Осипенко достиг отметки в 20 голевых действий с момента дебюта в РПЛ

Защитник «Ростова» Максим Осипенко в пятничном матче против «Крыльев Советов» во втором туре РПЛ достиг отметки в 20 голевых действий с момента собственного дебюта в Премьер-лиге. Впервые сыграл в высшем дивизионе Максим в 2019 году. Он оформил ассист на Андрея Ланговича.

Как сообщает Opta Sports, таким образом у Осипенко накопилось 15 голов и пять голевых передач. Ближайший преследователь на временном отрезке в пять лет – экс-защитник «Спартака» Самуэль Жиго (12 голевых действий). На третьем месте Игорь Дивеев из ЦСКА (11), замыкают пятёрку Матиас Перес («Оренбург») и Кирилл Гоцук («Пари НН»), у обоих по 10.