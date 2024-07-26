Автогол, удаление, но не пенальти: «Ростов» покрошил «Крылья Советов» и возглавил таблицу РПЛ

Второй тур РПЛ открывался в Самаре, где «Крылья Советов» проводили второй подряд домашний матч, а с учётом конца прошлого чемпионата – вообще третий. «Ростов» приехал погостить у «Крыльев», которые в предыдущем сезоне дома разнесли его 5:1.

Протокол игры

«Крылья Советов» в первом туре сезона-2024/2025 сами попали под каток другой команды. «Зенит» знатно прошёлся по самарскому клубу – 4:0. Пошли разговоры, что «Крылья» могут вернуться к практике позапрошлого сезона, когда они не собирали вдохновительные отзывы, а боролись за непопадание в стыки.

Карпин, неделю назад сбавивший ожидания болельщиков от ростовского клуба (типа задача на сезон – не вылететь), сказал, что надеется хотя бы на один забитый гол в Самаре. А если бы «Ростов» против ЦСКА в первом туре забил (там 0:0), можно было бы назвать тот матч идеальным для дончан, по версии Валерия Георгиевича.

Ростовчане с первых минут в Самаре постарались порадовать своего главного тренера. Инициативу забрал «Ростов», но с обострением гостям приходилось туго. Момент они обрели на десятой минуте только благодаря стандарту. Уткин показал домашнюю заготовку справа с углового. Выкатил он мяч под удар Щетинину, влепившему мяч в штангу.

«Крылья Советов» использовали контратаки, в которые порой убегали неплохо. Щетинин под напором двух оппонентов отдал очень опрометчивый пас назад, и только своевременный рывок Ятимова лишил «Ростов» пропущенного гола. Чуть раньше Шитов блеснул ударом через себя – но выше перекладины.

Самарцы так и собирались весь тайм провести от обороны. Но до перерыва в таком режиме додержать ничейный счёт у хозяев не получилось. Уткин навесил слева, а Роналдо пробил углом, что ли, головы в руки Ломаева. Зато когда Уткин доставил справа, Солдатенков ногой красиво киксанул мяч в дальний угол собственных ворот (0:1).

На второй тайм «Крылья» вышли вяло. «Ростов» сохранял позиционное преимущество, но для второго гола ему потребовалась замена. Отправился отдыхать Комличенко, а Голенков провёл на поле меньше минуты, прежде чем с правого полуфланга метко вонзил мяч в правую девятку с короткой передачи Роналдо (0:2).

Тут самарцы уже почуяли, что запахло жареным. В смысле, вторым домашним поражением кряду. И быстро один мяч отыграли. Цыпченко (тоже вышедший на замену – вместо получившего травму Гарре) мощно приложился по створу. Ятимов отразил к линии штрафной площади, а Орозко чётко с добивания поразил левый угол (1:2).

Всплеск хозяев оказался единичным. Легко «Ростов» стал опять давить на чужую оборону и отыскал новый гол в ворота Ломаева. Далеко вперёд прибежал Осипенко и сделал пас направо. Роналдо то ли коснулся мяча, то ли нет, а Лангович коснулся точно. Его разящий удар в левый угол установил счёт 1:3.

Печенин, появившийся со скамейки у волжан, имел шанс вернуть какое-то подобие интриги, но не попал в ворота из хорошей позиции. Цыпченко ещё пробовал скрасить поражение для «Крыльев Советов», но не судьба. За гостей, в свою очередь, едва не забил Роналдо, покативший мяч мимо правого угла.

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«Ростов», за который дебютировал Саравия, увёз победу из Самары. Вполне заслуженную. И залидировал в таблице. Хозяева ещё заканчивали матч вдесятером – Евгеньеву досталась вторая жёлтая карточка за игру рукой в центре поля. «Крыльям» срочно надо усиливаться, иначе они утвердятся в качестве претендента на спуск в Первую лигу.

Кирилл Иванцов