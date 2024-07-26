Голенков прервал длительную голевую засуху

Длительную серию без забитых голов прервал вечером пятницы форвард «Ростова» Егор Голенков. Он поразил ворота своего бывшего клуба – самарских «Крыльев Советов». Команды играют в рамках второго тура РПЛ.

В последний раз до 26 июля Голенков забивал во всех официальных матчах 21 апреля. С тех пор на протяжении восьми встреч Егор не мог поразить ворота соперника. На этом отрезке у него набралось всего одно голевое действие – это ассист.

Напомним, что следить за текстовой трансляцией матча «Крыльев» и «Ростова» в Самаре можно на нашем портале. В разгаре второй тайм, на табло – 1:3 в пользу дончан.