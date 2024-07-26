«Ростов» снова ведёт в два мяча в игре с «Крыльями Советов» после гола Ланговича

«Крылья Советов» и «Ростов» проводят матч второго тура Премьер-лиги. Гости выиграли первый тайм благодаря автоголу на 45-й минуте, а в середине второй части встречи команды обменялись голами Егора Голенкова и Франко Орозко. На 73-й минуте мяч снова побывал в сетке ворот. На сей раз команда Валерия Карпина атаковала вдоль линии штрафной, мяч после борьбы отскочил к Андрею Ланговичу, который от линии штрафной из-под защитника вонзил мяч впритирку с левой (дальней) штангой.

1:3, ростовчане ведут. Текстовая трансляция - на LiveResult.ru.