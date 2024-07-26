Чистяков доволен работой в «Сочи» под руководством Морено

Дмитрий Чистяков, который в прошлом сезоне выступал за «Сочи», оценил работу под руководством испанца Роберта Морено.

- Время, проведённое с Морено, считаю суперским в плане тренировочного процесса и дисциплины. Он оригинальный. Все, как у Карпина. Запомнил, что на сборах, по сравнению с «Зенитом», было легко, - сказал Чистяков на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Напомним, в прошлом сезоне Чистяков был арендовал сочинской командой до конца сезона. На счету защитника семь матчей за клуб, но не было голов и ассистов на партнёров. По итогам сезона «Сочи» вылетел из РПЛ, а Чистяков вернулся в «Зенит».