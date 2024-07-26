Гарре травмировался в матче с «Ростовом»

Сегодня, 26 июля, «Крылья Советов» принимают на своём поле «Ростов» в рамках второго тура Российской премьер-лиги.

На данный момент подопечные Валерия Карпина впереди со счетом 2:1. Авторами забитых мячей стали Александр Солдатенков (автогол), Егор Голенков и Франко Орозко.

В самом начале второго тайма нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре получил травму и был вынужден покинуть поле. Вместо него на 50-й минуте вышел Дмитрий Цыпченко.

Стоит сказать, что Гарре пропустил треть прошлого сезона чемпионата России из-за травм.

Следить за ходом событий матча «Крылья Советов» - «Ростов» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.