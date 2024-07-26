«Ростов» и «Крылья Советов» обменялись голами

В поединке второго тура Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Ростовом» началась голевая феерия. На 63-й минуте Егор Голенков получил удобный пас на линию штрафной и сходу без помех стрельнул по воротам, и мяч влетел в левую девятку его бывшей команды. Ответная атака самарцев также стала результативной. Дмитрий Цыпченко наносил удар со средней дистанции, и голкипер парировал перед собой, а Франко Орозко добавил мяч в сетку, голкипер уже не реагировал.

1:2, впереди еще добрая половина тайма. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.