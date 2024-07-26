Диего Коста поделился впечатлениями после перехода в «Краснодар»

Диего Коста, новый игрок краснодарской команды, дал свой комментарий после перехода в клуб РПЛ.

- О самой России я знал мало, но иногда посматривал за тем, что происходит в российском футболе. В «Краснодаре» много бразильцев, они очень хорошо отзывались о стране в целом. В Бразилии я всегда смотрел на переход в РПЛ с позитивной стороны, сейчас я доволен приездом сюда, - передаёт слова 24-летнего игрока «Матч ТВ».

Коста, воспитанник «Сан-Паулу», пополнил состав «быков» в летнее межсезонье. На его счету 161 матч за бразильскую команду, за который он выступал на протяжении четырёх лет. Трансферная стоимость Диего Косты составляет 3,5 миллиона евро.

Краснодарцы в первом туре РПЛ поделили очки с «Ахматом», в следующем туре коллектив Мурада Мусаева примет махачкалинское «Динамо».