«Спартак» не платил «Уралу» 2,5 млн евро за Дмитриева

Появилась новая информация о переходе вингера Игоря Дмитриева из екатеринбургского «Урала» в московский «Спартак».

О трансфере 20-летнего футболиста стало известно в пятницу, 26 июля.

Ранее появилась информация, что покупка Дмитриева обошлась «Спартаку» в два с половиной миллиона евро.

Однако инсайдер Иван Карпов написал в своем телеграм-канале о том, что это недостоверная информация. На самом деле «красно-белые» выложили за игрока полтора миллиона евро, отметил источник.

28 июля «Спартак» сыграет в гостях с «Химками». Матч второго тура чемпионата России должен будет стартовать в 15:00 по московского времени.