«Миранчук и Джикия соответствуют уровню европейского футбола» — Непомнящий

Известный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о перспективах Георгия Джикии и Антона Миранчука в Европе.

Ранее агент футболистов сообщил, что игроки не рассматривают предложения от клубов Российской премьер-лиги

«По своему уровню Миранчук и Джикия соответствуют уровню европейского футбола. Мне им хочется только пожелать удачи в будущем», — заявил Непомнящий Legalbet.

При этом специалист отметил, что оба футболиста прямо сейчас могли бы заиграть в любой команде чемпионата России.

Напомним, текущим летом Джикия покинул «Спартак», а Миранчук отказался от продления контракта с «Локомотивом».