«Ростов» стал лидером чемпионатов России по голам на 45-й минуте

Вечером пятницы в первом матче второго тура РПЛ в Самаре сошлись «Крылья Советов» и «Ростов». На 45-й минуте, почти в самом конце первого тайма мяч в ворота своей команды отправил защитник «Крыльев» Александр Солдатенков.

Как сообщает «Цифроскоп» в своём телеграм-канале, «Ростов» благодаря автоголу Солдатенкова вышел в чистые лидеры чемпионатов России по голам на 45-й минуте. Их теперь у дончан 27. Что самое интересное, опередил «Ростов» по показателю именно «Крылья Советов», у самарского клуба 26 голов на 45-й минуте матчей.

Текстовая трансляция проходящей в Самаре игре доступна на нашем портале. Впереди второй тайм!