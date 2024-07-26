В «Зените» высказались о состоянии Клаудиньо

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, высказался о состоянии атакующего полузащитника Клаудиньо. Ранее стало известно о том, что 27-летний бразилец отправился в Казань на матч второго тура Российской премьер-лиги против «Рубина».

«Надеемся, что увидим Клаудиньо в матче с «Рубином», - цитирует Медведева «Чемпионат».

Матч между «Рубином» и «Зенитом» стартует 27 июля в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Раскрыто будущее зенитовца Клаудиньо