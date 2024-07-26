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«Крылья Советов» уступают «Ростову» после глупого автогола

26 Июля 2024 • 18:52 Комментировать
Крылья Советов
1:3
Ростов
1 2.40 X 3.65 2 2.90
2-й тайм

Первый тайм стартового матча второго тура Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Ростовом» близился к нулевой ничьей, но перед свистком на перерыв гости все же размочили счет. Даниил Уткин получил передачу на ход по правому флангу от Николая Комличенко, далее выполнил подачу в центр штрафной площади, а Александр Солдатенков при попытке выбить мяч в аут грубо ошибся и срезал мяч в левую девятку собственных ворот.

«Ростов» ведёт 1:0 после первого тайма. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
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