«Крылья Советов» уступают «Ростову» после глупого автогола

Первый тайм стартового матча второго тура Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Ростовом» близился к нулевой ничьей, но перед свистком на перерыв гости все же размочили счет. Даниил Уткин получил передачу на ход по правому флангу от Николая Комличенко, далее выполнил подачу в центр штрафной площади, а Александр Солдатенков при попытке выбить мяч в аут грубо ошибся и срезал мяч в левую девятку собственных ворот.

«Ростов» ведёт 1:0 после первого тайма. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.