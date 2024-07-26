Раскрыто будущее зенитовца Клаудиньо

В последние недели атакующий полузащитник «Зенита» Клаудиньо регулярно становился героем трансферных слухов. Впрочем, всё идёт к тому, что 27-летний бразилец во «Фламенго» этим летом не перейдёт.

Как сообщает журналист Хулио Мигель Нето, после нескольких недель переговоров «Зенит» и «Фламенго» не пришли к соглашению по Клаудиньо. Бразильский клуб вышел из переговорного процесса, поскольку не планирует удовлетворять большие финансовые аппетиты чемпиона России последних лет.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Клаудиньо в 18 миллионов евро.