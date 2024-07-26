Казанский «Сокол» приобрела IT-компания, ранее клуб выставляли на «Авито»

В казанском «Соколе» из Второй лиги Б заявили об успешном нахождении спонсора. Ранее этот клуб, напомним, был выставлен на продажу на сайте «Авито».

«IT‑компания из Татарстана в итоге приобрела команду. Она новый единоличный владелец. «Сокол» идет во второй круг чемпионата России во Второй лиге Б», - сказал телеканалу «Матч Премьер» исполнительный директор «Сокола» Ильгиз Гараев.

Как добавил функционер, продажа клуба не была шуткой или пиар-ходом. В клубе понимали, что рискуют сняться с турнира.

В группе №4 Второй лиги Б «Сокол» идёт на третьем месте с 28 очками. Впереди кировское «Динамо» (32 балла) и пермский «Амкар» (30 баллов).

Главным тренером «Сокола» является бывший голкипер Сергей Рыжиков.

На «Авито» продаётся футбольный клуб из Казани