В «Локомотиве» ответили на вопрос о трансферах

Валерий Филатов, который в «Локомотиве» входит в состав совета директоров, ответил на вопрос, обсуждал ли он с коллегами летние трансферы.

«Если вы имеете в виду что-нибудь стоящее, пока никого нет на примете», - цитирует Филатова «Спорт-Экспресс».

Филатов также сказал, что он толком не знает, как обстоят дела с возможным трансфером Маркиньоса из «Ференцвароша».

В настоящий момент «Локомотив» готовится к гостевому матчу второго тура Российской премьер-лиги против «Динамо». Команды сыграют в субботу, 27 июля, стартовый свисток на «ВТБ Арене» прозвучит в 17:30 по московскому времени.