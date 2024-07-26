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В «Локомотиве» ответили на вопрос о трансферах

26 Июля 2024 • 18:39 Комментировать
Динамо Москва
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Локомотив Москва
Через 21 ч. 40 мин.

Валерий Филатов, который в «Локомотиве» входит в состав совета директоров, ответил на вопрос, обсуждал ли он с коллегами летние трансферы.

«Если вы имеете в виду что-нибудь стоящее, пока никого нет на примете», - цитирует Филатова «Спорт-Экспресс».

Филатов также сказал, что он толком не знает, как обстоят дела с возможным трансфером Маркиньоса из «Ференцвароша».

В настоящий момент «Локомотив» готовится к гостевому матчу второго тура Российской премьер-лиги против «Динамо». Команды сыграют в субботу, 27 июля, стартовый свисток на «ВТБ Арене» прозвучит в 17:30 по московскому времени.

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Локомотив Москва

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