Смородская считает, что «Зениту» не будет легко в выездном матче с «Рубином»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о предстоящем матче «Рубин» - «Зенит».

По мнению эксперта, «Зенит» является фаворитом данного противостояния с учетом последних трансферов и результатов.

— Но я не уверена, что команде Сергея Семака будет легко в матче с казанцами, тем более в гостях, — цитирует Смородскую Metaratings.

Напомним, в первом туре чемпионата России «Зенит» разгромил «Крылья Советов» со счетом 4:2, а «Рубин» одолел «Пари НН» (4:2).

Игра второго тура РПЛ между подопечными Рашида Рахимова и «сине-бело-голубыми» пройдет завтра, 27 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по мск.