Раскрыта сумма трансфера вингера Игоря Дмитриева из «Урала» в «Спартак».

По сведениям авторитетного портала Transfermarkt, «красно-белые» выложили за 20-летнего футболиста два с половиной миллиона евро.

Телеграм-канал «Пас без касания» отмечает, что «Спартак» также заплатил приличную комиссию агенту игрока Павлу Андрееву.

Сегодня, 26 июля, Дмитриев официально стал футболистом «Спартака». Контракт вингера с московским топ-клубом рассчитан на четыре сезона.

28 июля «Спартак» сыграет в гостях с «Химками». Начало матча второго тура РПЛ запланировано на 15:00 по московскому времени.