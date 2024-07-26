Гаджиев: «В матче с «Краснодаром» стоять у своих ворот не будем»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался об испытании, которое ожидает его клуб во втором туре Российской премьер-лиги. В нём динамовцы отправятся в Краснодар, где сыграют в гостях у одноимённого клуба.

«Краснодар» будет больше владеть мячом, это более мастеровитая команда. Наверняка они проведут большую часть игры на нашей половине. Но мы стоять только у своих ворот не будем, у нас нет таких планов. Надо организованно атаковать, организованно обороняться», - делится Гаджиев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в первом туре оба грядущих соперника поделили очки. «Быки» сыграли с «Ахматом» вничью (1:1). С таким же счётом динамовцы сыграли на выезде с «Химками».