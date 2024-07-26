Экс-тренер «Урала» назвал качества новичка «Спартака» Дмитриева

Бывший тренер екатеринбургского «Урала» Юрий Матвеев высказался об Игоре Дмитриеве. 20-летний игрок клуба Мелбет-Первой лиги перебрался в московский «Спартак» официально 26 июля в эту пятницу.

«Быстрый игрок фланга, обладающий хорошим дриблингом. Грамотно использует свою скорость. Он один из немногих, кто обостряет игру. Это его сильные качества», - делится Матвеев для «Чемпионата».

Как предположил Матвеев, подписывать такого игрока «Спартак» вполне может на перспективу. Больше подробностей о трансфере – здесь.

«Спартак» проиграл в первом туре нового сезона РПЛ «Оренбургу». Во втором туре также в гостях «красно-белые» сразятся с «Химками».