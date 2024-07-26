Карпин: «Если бы забили ЦСКА, можно было бы назвать игру практически идеальной»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- После прошлой игры вы говорили, что Осипенко пока еще не готов играть весь матч. Как его состояние, и какое время ему отведено сегодня?

- Уже готов.

- Будет играть весь матч?

- Посмотрим. Но готов.

- Вчера вы тренировались на базе у «Крыльев». Удалось ли встретиться с Сергеем Песьяковым? Если удалось, о чем вы говорили?

- Я конкретно не разговаривал. Разговаривал с Игорем Витальевичем больше времени, потому что тренировка уже началась. Ребята поговорили, пообщались.

- Почти ровно год назад играли в Самаре, было достаточно крупное поражение 1:5. Как-то эти игры можно сравнивать, ту, что была в прошлом году, и ту, что будет сейчас, в плане игры и подготовки команд?

- После игры вам скажу, будет что-то общее или нет.

- Обе команды в прошлом туре не забили, но были очень близки к тому, чтобы отличиться, но где-то не повезло. Чего ждете от сегодняшнего матча?

- Того, что как минимум мы забьем. Игра в прошедшем туре - с нашей стороны мне практически всё понравилось, кроме того, что не забили. Если бы забили, можно было бы назвать ее идеальной практически.

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- В Ростове играли при практически 40 градусах. Сегодня +18. Как это скажется на скорости, в первую очередь?

- Могу сказать, что 40 градусов не было, конечно. Было 30-32, наверное. Я с бровки во всяком случае не заметил каких-то низких скоростей и что чего-то не хватало в игре «Ростова», поэтому здесь жду такую же игру.