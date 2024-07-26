Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин: «Если бы забили ЦСКА, можно было бы назвать игру практически идеальной»

26 Июля 2024 • 17:54 Комментировать
Крылья Советов
0:0
Ростов
1 2.40 X 3.65 2 2.90
1-й тайм

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- После прошлой игры вы говорили, что Осипенко пока еще не готов играть весь матч. Как его состояние, и какое время ему отведено сегодня?

- Уже готов.

- Будет играть весь матч?

- Посмотрим. Но готов.

- Вчера вы тренировались на базе у «Крыльев». Удалось ли встретиться с Сергеем Песьяковым? Если удалось, о чем вы говорили?

- Я конкретно не разговаривал. Разговаривал с Игорем Витальевичем больше времени, потому что тренировка уже началась. Ребята поговорили, пообщались.

- Почти ровно год назад играли в Самаре, было достаточно крупное поражение 1:5. Как-то эти игры можно сравнивать, ту, что была в прошлом году, и ту, что будет сейчас, в плане игры и подготовки команд?

- После игры вам скажу, будет что-то общее или нет.

- Обе команды в прошлом туре не забили, но были очень близки к тому, чтобы отличиться, но где-то не повезло. Чего ждете от сегодняшнего матча?

- Того, что как минимум мы забьем. Игра в прошедшем туре - с нашей стороны мне практически всё понравилось, кроме того, что не забили. Если бы забили, можно было бы назвать ее идеальной практически.

Реклама


- В Ростове играли при практически 40 градусах. Сегодня +18. Как это скажется на скорости, в первую очередь?

- Могу сказать, что 40 градусов не было, конечно. Было 30-32, наверное. Я с бровки во всяком случае не заметил каких-то низких скоростей и что чего-то не хватало в игре «Ростова», поэтому здесь жду такую же игру.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин

Новости по матчу

Сегодня, 26 Июля
17:54
Карпин: «Если бы забили ЦСКА, можно было бы назвать игру практически идеальной»
17:47
Осинькин: Было желание выпустить Песьякова против «Ростова»
16:49
«Крылья Советов» и «Ростов» назвали составы на матч РПЛ
14:45
Балахнин — об игре «Крыльев Советов» с «Ростовом»: «Результат не очевиден»
14:29
Балахнин: «Ростов» будет кусаться, но долго так играть не получится»
13:50
Ставка и прогноз на матч Крылья Советов — Ростов РПЛ — 26 июля 2024
02:03
Крылья Советов - Ростов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
24 Июля
23:46
Актуальная ставка и прогноз на матч Крылья Советов — Ростов чемпионата России — 26 июля 2024
13:24
Кучаев — о требованиях Карпина: «Всё предельно ясно»
23 Июля
19:50
Ташуев признался, что завидует Карпину
18:26
Голенков считает, что «Ростов» готов бороться за топ-5 в РПЛ
17:06
Агент Глебова допустил, что ЦСКА мог контактировать с «Ростовом»
10:36
Бесплатная ставка и прогноз на матч Крылья Советов – Ростов чемпионата России – 26 июля 2024
01:26
Ставка и прогноз на точный счёт матча Крылья Советов — Ростов РПЛ — 26 июля 2024
20 Июля
23:43
Карпин озвучил задачу «Ростова»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ РОСТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Агент: Соболев уйдёт, но не в «Зенит» «Спартак» подпишет Промеса при одном условии «Барселона» получила ответ по трансферу Ольмо Перес выбрал между «Спартаком» и «Зенитом» «Барселона» сообщила плохую новость о Фати Криштиану Роналду звали в российский клуб - известно название Эдерсон решил покинуть «Манчестер Сити» и заработать 75 млн евро «Арсенал» близок к рекордной продаже
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 У «Реала» есть серьёзная проблема Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ Тан Хаг оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед» Президент «Реала» выбрал замену Анчелотти - известно имя
Спортивные новости
Тищенко – о решение МОК по IBA: «Федерацию возглавляет россиянин, там назло проводятся турниры с российским флагом и гимном» Журова: «У меня не было сомнений, что россиян допустили к Олимпиаде, чтобы ими воспользоваться» Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Команды КХЛ и НХЛ сыграли в очень результативную ничью в рамках «Матча года» Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
11 мин
Крылья Советов Крылья Советов
Ростов Ростов
0
0
2.38 3.55 2.90
Видео
27.07.24 в 15:00
Пари НН Пари НН
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.65 3.55 2.03
Видео
27.07.24 в 17:30
Рубин Рубин
Зенит Зенит
5.80 4.10 1.57
Видео
27.07.24 в 17:30
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.15 3.85 3.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Июля
18:05 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Урала» назвал качества новичка «Спартака» Дмитриева
17:54 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Если бы забили ЦСКА, можно было бы назвать игру практически идеальной»
17:50 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев видит Карпукаса будущим лидером «Локомотива»
17:47 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: Было желание выпустить Песьякова против «Ростова»
17:46 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Джикия заиграет в Турции и во Франции»
17:41 · Россия. Премьер-лига
«Акрон» покинул форвард, забивший в первом туре РПЛ официально
17:35 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Нынешний «Локомотив» — это пятое шестое место в лучшем случае»
17:35 · Россия. Премьер-лига
В «Торпедо» отвергли возможное подписание Дзюбы, Джикии и Марио Фернандеса
17:33 · Россия. Премьер-лига
Мойзес назвал лучшего бразильца в РПЛ
17:31 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:28 · Россия. Премьер-лига
Дьяков назвал фаворита дерби «Динамо» - «Локомотив»
17:26 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» показало афишу к дерби в стиле GTA фото
17:16 · Россия. Премьер-лига
Габулов высказался о матче «Динамо» - «Локомотив»
17:16 · Россия. Премьер-лига
Гладилин ответил, есть ли у Дмитриева шансы заиграть в «Спартаке»
17:06 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» раскрыл срок контракта Дмитриева
16:57 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита»: «Наверное, у фанатов будет отвращение к Соболеву»
16:50 · Россия. Премьер-лига
Бушманов не уверен, что Дмитриев усилит «Спартак»
16:49 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» и «Ростов» назвали составы на матч РПЛ
16:36 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» порадовал фанатов новостью о Клаудиньо 1 фото
16:11 · Россия. Премьер-лига
Маркиньос отказал «Спартаку» и продолжит карьеру в «Локомотиве» слухи
16:01 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» внёс двух новых игроков в заявку на сезон-2024/25 официально
15:58 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Рубина» верит, что получит «Золотой мяч» 1
15:39 · Россия. Премьер-лига
Маркиньос хочет перейти в «Локомотив» 1 слухи
15:33 · Россия. Премьер-лига
Дмитриев — новый игрок «Спартака» официально
15:26 · Россия. Премьер-лига
Чалов отправился с ЦСКА на выездной матч против «Пари НН»
Все новости
Рекомендуем