Борис Игнатьев видит Карпукаса будущим лидером «Локомотива»

Опытный отечественный тренер Борис Игнатьев высказался о московском «Локомотиве» и предположил, кто в стартовавшем сезоне может претендовать на лидерство в клубе.

«В первую очередь, это Баринов. Его человеческие качества позволяют быть лидером. Многого небезосновательно ждут от Пиняева. Видится, что на ведущие роли в команде выйдет Карпукас. Навыки, футбольное образование, его отдача клубу – скоро он в команде будет одним из главных запевал», - делится Игнатьев с Legalbet.

Напомним, в первом туре сезона РПЛ «Локо» обыграл «Акрон» дома в непростом голевом матче – 3:2. Во втором туре «железнодорожники» будут играть против московского «Динамо» в гостях на «ВТБ Арене».