Осинькин: Было желание выпустить Песьякова против «Ростова»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- Сегодня отсутствует Костанца. Что с ним случилось? Никакой информации не было.

- К сожалению, он заболел. Надеюсь, ненадолго. Это не травма, это болезнь.

- Сегодня в паре центральных защитников изменение. Вместо Гапонова сыграет Евгеньев. Чем это вызвано?

- Мы посчитали, что в таком матче с такими соперниками пара защитников Солдатенков - Евгеньев будет наиболее оптимально реагировать на сильные качества соперника.

- «Ростов» всегда играет в одну и ту же схему. Чего вы сегодня ждете от соперника?

- Действительно, «Ростов» играет в одну схему, но вариативность у него очень большая. И игра очень сложная в тактическом плане, много перестроений, надо понимать, каким образом играет «Ростов». Поэтому много готовились, нам кажется, что какие-то основные детали мы все учли. Но команда всегда играет в определенной такой ситуации, где схема и действия много-много лет наиграны, поэтому реакция на игру соперника, перестроения внутри себя, они тоже знают, что делать. Непросто с ними играть. Попробуем хорошо и тактически правильно реагировать.

- Не было ли сегодня желания поставить в старте Сергея Песьякова?

- Желание было, но знаете, не виноват Ломаев ни в одном голе из четырех с «Зенитом», поэтому мы все-таки пока решили, что в этой позиции мы ничего менять не будем.