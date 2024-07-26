Камоцци: «Джикия заиграет в Турции и во Франции»

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался о будущем экс-защитника «Спартака» Георгия Джикии.

Ранее агент 30-летнего футболиста сообщил, что варианты в чемпионате России не рассматриваются.

— На мой взгляд, Европа точно не закрыта для Георгия. Думаю, он заиграет в Турции и во Франции, — приводит слова Камоцци портал «РБ Спорт».

Напомним, Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017 по 2024 год. Текущим летом столичный клуб не стал продлевать трудовой договор с защитником.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость Джикии в три с половиной миллиона евро.