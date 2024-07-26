Тольяттинский «Акрон» покинул 22-летний нападающий Абу-Саид Эльдарушев. Его новым клубом станет участник Мелбет-Первой лиги, калининградская «Балтика».

Футболист провёл в «Акроне» полтора года, в прошлом сезоне помог команде выйти впервые в истории в Премьер-лигу. Более того, в прошлом туре начавшегося сезона РПЛ Эльдарушев смог забить в ворота московского «Локомотива» в первом матче «Акрона» в истории в элите российского футбола (2:3).

Контракт молодого игрока с «Балтикой» рассчитан на три года. По информации портала Transfermarkt, балтйицы заплатили за него 200 тыс. евро.