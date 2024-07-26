Дьяков: «Нынешний «Локомотив» — это пятое шестое место в лучшем случае»

Бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков высказался о перспективах «Локомотива» в текущем сезоне чемпионата России.

Дьяков заявил, этим летом из «Локомотива» ушли сразу несколько важных футболистов, а пополнение клуб практически не получил.

«Нынешний «Локомотив» — это пятое‑шестое место в лучшем случае. Не особо понятно, за счет кого команда может феерить в этом сезоне», — приводит слова Дьякова Metaratings.

В первом туре РПЛ «Локомотив» одолел на своем поле «Акрон» со счетом 3:2. Следующим соперником подопечных Михаила Галактионова станет «Динамо». Встреча между командами пройдет 27 июля.