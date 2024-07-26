Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков: «Нынешний «Локомотив» — это пятое шестое место в лучшем случае»

26 Июля 2024 • 17:35 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
Через 23 ч. 19 мин.

Бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков высказался о перспективах «Локомотива» в текущем сезоне чемпионата России.

Дьяков заявил, этим летом из «Локомотива» ушли сразу несколько важных футболистов, а пополнение клуб практически не получил.

«Нынешний «Локомотив» — это пятое‑шестое место в лучшем случае. Не особо понятно, за счет кого команда может феерить в этом сезоне», — приводит слова Дьякова Metaratings.

В первом туре РПЛ «Локомотив» одолел на своем поле «Акрон» со счетом 3:2. Следующим соперником подопечных Михаила Галактионова станет «Динамо». Встреча между командами пройдет 27 июля.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Виталий Дьяков

Новости по матчу

Сегодня, 26 Июля
17:35
Дьяков: «Нынешний «Локомотив» — это пятое шестое место в лучшем случае»
17:28
Дьяков назвал фаворита дерби «Динамо» - «Локомотив»
17:26
«Динамо» показало афишу к дерби в стиле GTA
17:20
Актуальная ставка и прогноз на матч Динамо — Локомотив РПЛ — 27 июля 2024
16:11
Маркиньос отказал «Спартаку» и продолжит карьеру в «Локомотиве»
15:39
Маркиньос хочет перейти в «Локомотив» 1
14:22
Смолов рассказал, почему покинул «Динамо»
25 Июля
23:53
Пономарёв: «Динамо» по итогу сезона снова будет в тройке призёров»
18:26
Личка рассказал, почему пропустил тренировку «Динамо» в четверг
18:26
Ставка и прогноз на матч Динамо — Локомотив чемпионата России — 27 июля 2024
17:04
​«Матч ТВ» покажет только один матч второго тура чемпионата России
16:50
Трушечкин прокомментирует дерби «Динамо» - «Локомотив», Генич назначен на «Спартак»
14:45
«Локомотив» подписал контракт со «Смешариками»
13:04
Силкин — о дерби «Динамо» - «Локомотив»: «Получится ожесточённая игра»
12:50
Ринат Билялетдинов рассказал, почему не ждёт лёгкого матча для «Зенита» в Казани
12:21
Балахнин считает, что «Спартак» может проиграть «Химкам» 2
24 Июля
22:12
Дьяков считает «Динамо» главным конкурентом «Зенита» в этом сезоне
15:59
Актуальная ставка и прогноз на матч Динамо Москва – Локомотив чемпионата России – 27 июля 2024
14:06
Агент ответил, когда Тюкавин уедет в Европу
23 Июля
20:00
Ставка и прогноз на точный счёт матча Динамо — Локомотив чемпионата России — 27 июля 2024
21 Июля
22:21
Мостовой не верит, что «Локомотив» заберётся в медали
15:14
Ньямси считает «Локомотив» конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Агент: Соболев уйдёт, но не в «Зенит» «Спартак» подпишет Промеса при одном условии «Барселона» получила ответ по трансферу Ольмо Перес выбрал между «Спартаком» и «Зенитом» «Барселона» сообщила плохую новость о Фати Криштиану Роналду звали в российский клуб - известно название Эдерсон решил покинуть «Манчестер Сити» и заработать 75 млн евро «Арсенал» близок к рекордной продаже
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 У «Реала» есть серьёзная проблема Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ Тан Хаг оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед» Президент «Реала» выбрал замену Анчелотти - известно имя
Спортивные новости
Тищенко – о решение МОК по IBA: «Федерацию возглавляет россиянин, там назло проводятся турниры с российским флагом и гимном» Журова: «У меня не было сомнений, что россиян допустили к Олимпиаде, чтобы ими воспользоваться» Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Команды КХЛ и НХЛ сыграли в очень результативную ничью в рамках «Матча года» Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
10 мин
Крылья Советов Крылья Советов
Ростов Ростов
0
0
2.38 3.55 2.90
Видео
27.07.24 в 15:00
Пари НН Пари НН
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.65 3.55 2.03
Видео
27.07.24 в 17:30
Рубин Рубин
Зенит Зенит
5.80 4.10 1.57
Видео
27.07.24 в 17:30
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.15 3.85 3.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Июля
18:05 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Урала» назвал качества новичка «Спартака» Дмитриева
17:54 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Если бы забили ЦСКА, можно было бы назвать игру практически идеальной»
17:50 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев видит Карпукаса будущим лидером «Локомотива»
17:47 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: Было желание выпустить Песьякова против «Ростова»
17:46 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Джикия заиграет в Турции и во Франции»
17:41 · Россия. Премьер-лига
«Акрон» покинул форвард, забивший в первом туре РПЛ официально
17:35 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Нынешний «Локомотив» — это пятое шестое место в лучшем случае»
17:35 · Россия. Премьер-лига
В «Торпедо» отвергли возможное подписание Дзюбы, Джикии и Марио Фернандеса
17:33 · Россия. Премьер-лига
Мойзес назвал лучшего бразильца в РПЛ
17:31 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:28 · Россия. Премьер-лига
Дьяков назвал фаворита дерби «Динамо» - «Локомотив»
17:26 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» показало афишу к дерби в стиле GTA фото
17:16 · Россия. Премьер-лига
Габулов высказался о матче «Динамо» - «Локомотив»
17:16 · Россия. Премьер-лига
Гладилин ответил, есть ли у Дмитриева шансы заиграть в «Спартаке»
17:06 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» раскрыл срок контракта Дмитриева
16:57 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита»: «Наверное, у фанатов будет отвращение к Соболеву»
16:50 · Россия. Премьер-лига
Бушманов не уверен, что Дмитриев усилит «Спартак»
16:49 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» и «Ростов» назвали составы на матч РПЛ
16:36 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» порадовал фанатов новостью о Клаудиньо 1 фото
16:11 · Россия. Премьер-лига
Маркиньос отказал «Спартаку» и продолжит карьеру в «Локомотиве» слухи
16:01 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» внёс двух новых игроков в заявку на сезон-2024/25 официально
15:58 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Рубина» верит, что получит «Золотой мяч» 1
15:39 · Россия. Премьер-лига
Маркиньос хочет перейти в «Локомотив» 1 слухи
15:33 · Россия. Премьер-лига
Дмитриев — новый игрок «Спартака» официально
15:26 · Россия. Премьер-лига
Чалов отправился с ЦСКА на выездной матч против «Пари НН»
Все новости
Рекомендуем