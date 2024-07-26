В «Торпедо» отвергли возможное подписание Дзюбы, Джикии и Марио Фернандеса

В московском «Торпедо» ответили на вопрос о потенциальном подписании кого-то из нынешних свободных агентов российского футбола. Речь идёт об Артёме Дзюбе, Георгии Джикии и Марио Фернандесе.

«Рассматривали ли Джикию, Марио и Дзюбу? Мы сформированы до зимы. В октябре будем анализировать по позициям усиления на зиму», - говорит Legalbet президент «Торпедо» Александр Волнушкин.

Напомним, что второй сезон кряду «Торпедо» проводит в Мелбет-Первой лиге. По итогу двух прошедших туров нового сезона «автозаводцы» идут на четвёртом месте с четырьмя баллами.