Мойзес назвал лучшего бразильца в РПЛ

Защитник ЦСКА Мойзес ответил на вопрос, кто является лучшим бразильским легионером в нынешней Российской премьер-лиге.

«Я придерживаюсь мнения, что те футболисты, которые больше всего времени провели в лиге, наиболее достойны претендовать на это звание. На сегодняшний день я бы выделил Вендела», - цитирует Мойзеса Metaratings.

Маркус Вендел – полузащитник «Зенита». За питерский клуб бразилец выступает с октября 2020 года после трансфера из лиссабонского «Спортинга». За «сине-бело-голубых» Вендел провёл 125 официальных матчей, в которых забил 20 голов и отдал 27 результативных передач на партнёров.