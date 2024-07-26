Дьяков назвал фаворита дерби «Динамо» - «Локомотив»

Экс-игрок «Ростова» Виталий Дьяков высказался о предстоящем матче второго тура Российской премьер-лиги.
«Динамо» — фаворит в этой игре. Потому что «бело‑голубые» на данный момент уровнем выше «Локомотива» — и по составу, и по игре», — заявил Дьяков Metaratings.
Эксперт отметил, что «Локомотив» потерял много футболистов, при этом почти никого не подписав.
Матч второго тура чемпионата России между «Динамо» и «Локомотивом» пройдет в субботу, 27 июля. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 17:30 по московскому времени.
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