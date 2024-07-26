«Динамо» показало афишу к дерби в стиле GTA

В субботу в рамках второго тура Российской премьер-лиги пройдёт столичное дерби между «Динамо» и «Локомотивом». «Бело-голубые» представили афишу к этому поединку, сделанную в стиле популярной игры GTA.

Пресс-служба «Динамо» отмечает, что по ходу сезона 2024/2025 афиши к матчам будут посвящены популярным играм. При этом они будут адаптированы под команду. На афише к игре с «Локомотивом» на мотоцикле можно заметить нападающего Константина Тюкавина.

Стоит отметить, что афиши к своим матчам «Динамо» будет создавать с помощью таких популярных в наши дни нейросетей.