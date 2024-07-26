Габулов высказался о матче «Динамо» - «Локомотив»

Экс-футболист сборной России Владимир Габулов высказался о предстоящем дерби между «Динамо» и «Локомотивом» в рамках второго тура Премьер-лиги.

По словам Габулова, «Динамо» хочет реабилитироваться за упущенное весной чемпионство и выиграть титул в этом сезон. По этой причине динамовцы с первых туров будет стараться не терять очки там, где они обязаны побеждать. Игру с «Локомотивом» Габулов назвал как раз такой игрой, где «бело-голубые» не должны допускать осечку.

«Не назову данное противостояние дерби в полном смысле этого слова, поскольку «железнодорожники» сейчас не настолько конкурентоспособны», - цитирует Габулова «Спорт-Экспресс».

«Динамо» и «Локомотив» сыграют в субботу, 27 июля.