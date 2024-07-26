Гладилин ответил, есть ли у Дмитриева шансы заиграть в «Спартаке»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на трансфер вингера Игоря Дмитриева из «Урала» в стан «красно-белых».

По мнению специалиста, «Спартак» оформил хорошую сделку, подписав молодого россиянина с опытом игры в чемпионате России.

«Есть ли у него шансы заиграть в «Спартаке»? Да, конечно. Все будет зависеть от самого Дмитриева, но в его пользу идет то, что и сам Станкович был полузащитником», — цитирует Гладилина портал «РБ Спорт».

Сегодня, 26 июля, 20-летний Дмитриев официально стал игроком «Спартака». Трудовой договор футболиста с новым клубом рассчитан до 2028 года.