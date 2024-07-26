«Спартак» раскрыл срок контракта Дмитриева

Стало известно, на какой срок подписал трудовой договор со «Спартаком» вингер Игорь Дмитриев.

Сегодня, 26 июля, пресс-служба «Урала» объявила об уходе 20-летнего игрока в «Спартак». Позже официальный телеграм-канал «красно-белых» подтвердил данную информацию, уточнив, что контракт Дмитриева с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Футболист принадлежал «Уралу» с лета 2023 года. За это время он появился на поле в 37 встречах с учетом всех турниров и стал автором двух голевых передач.

Дебют Дмитриева может состояться уже 28 июля. В этот день «Спартак» встретится в гостях с «Химками», начало — в 15:00 по мск.