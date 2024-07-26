Игрок «Зенита»: «Наверное, у фанатов будет отвращение к Соболеву»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков ответил на вопрос, как в питерской команде воспримут трансфер из «Спартака» Александра Соболева, если он состоится.

«Время покажет. У меня есть друг. Когда мы познакомились, у меня было отвращение к этому человеку. А теперь это мой друг.

Наверное, у фанатов «Зенита» будет отвращение к Соболеву. Некрасиво он поступил, остался какой-то осадок. Но, повторюсь, время покажет», - сказал Чистяков в программе «СБГ Шоу».

Стоит напомнить, что несколько лет назад Александр Соболев был активным участником массовой драки в матче межу «Зенитом» и «Спартаком».