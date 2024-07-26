Бушманов не уверен, что Дмитриев усилит «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о переходе вингера Игоря Дмитриева из «Урала» в стан «красно-белых».

По мнению эксперта, в «Спартаке» никто долго ждать не будет, поэтому все будет зависеть от игры самого Дмитриева.

«Трансфер достаточно неожиданный. Сказать, что 100% усилит «Спартак», сложно. Да, он молодой и перспективный, но результат нужен сразу», — приводит слова Бушманова «Матч ТВ».

Сегодня, 26 июля, «Урал» объявил об уходе 20-летнего Дмитриева в «Спартак». Подробности сделки пока не уточняются.

28 июля «красно-белые» сыграют на выезде с «Химками». Начало матча второго тура РПЛ запланировано на 15:00 по мск.