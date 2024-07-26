«Крылья Советов» и «Ростов» назвали составы на матч РПЛ

Программу второго тура Российской премьер-лиги в пятницу будет открывать матч между «Крыльями Советов» и «Ростовом». Стартовые составы команд уже были объявлены, и мы приводим их ниже.

Состав «Крыльев Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Бабкин, Витюгов, Ежов, Гарре, Орозко, Шитов.

Состав «Ростова»: Ятимов, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Уткин, Глебов, Щетинин, Азнауров, Комличенко, Роналдо.

Стартовый состав в матче между «Крыльями Советов» и «Ростовом» футболисты услышат в 18:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.