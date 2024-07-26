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Всё зависит от «Зенита» — инсайдер рассказал о затянувшемся трансфере Соболева

26 Июля 2024 • 16:39 Комментировать (1)
Рубин
...
Зенит
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Через 23 ч. 23 мин.

Известный журналист Иван Карпов в эфире телеканала «Матч Премьер» поделился последней информацией о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

Инсайдер заявил, что в настоящий момент все зависит от «Зенита», ведь по сей день «Спартак» не получил от «сине-бело-голубых» того предложения, которое устроило бы клуб. По словам источника, «красно-белые» готовы отпустить Соболева за 10-12 миллионов евро, но сейчас никаких переговорах между сторонами не ведется.

Ранее стало известно, что 27-летний Соболев был отстранен от тренировок с основным составом «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Соболев трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
26 Июля 2024 в 17:05
ай усе ждуть-не-дождуця сабалёфа в зените.. а-ха-ха-ха! )))
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