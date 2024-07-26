Во втором туре Премьер-лиги «Зенит» будет играть против «Рубина» на выезде. Пресс-служба питерского клуба опубликовала фотографии команды, сделанные перед вылетом в Казань. На одной из фото можно заметить атакующего полузащитника Клаудиньо. Это означает, что Клаудиньо сможет сыграть против «Рубина». Ранее бразилец испытывал проблемы со здоровьем, к тому же появлялась информация о желании 27-летнего футболиста перебраться во «Фламенго».

Матч второго тура чемпионата России между «Рубином» и «Зенитом» стартует 27 июля в 17:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.