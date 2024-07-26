Маркиньос отказал «Спартаку» и продолжит карьеру в «Локомотиве»

Вингер «Ференцвароша» Маркиньос в ближайшее время станет игроком «Локомотива».

Как стало известно «Чемпионату», 25 июля бразилец собирался подписать контракт со «Спартаком», но сегодня передумал и выбрал «Локомотив».

Ранее сообщалось, что «красно-белые» перехватили 24-летнего Маркиньоса у «красно-зеленых».

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет четыре миллиона евро.

В субботу, 27 июля, «Локомотив» встретится в гостях с «Динамо». Старт поединка запланирован на 17:30 по столичному времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.