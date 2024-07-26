«Спартак» внёс двух новых игроков в заявку на сезон-2024/25

Два новых футболиста появились в заявке московского «Спартака» на официальном сайте Российской премьер-лиги.

Речь идёт об атакующем полузащитнике Эсекьеле Барко, о трансфере которого «Спартак» объявил 25 июля. Кроме того, в заявку вошел нападающий команды Шамар Николсон, выступавший в прошлом сезоне на правах аренды за французский «Клермон».

Это означает, что оба футболиста смогут принять участие в ближайшем матче чемпионата России.

В воскресенье, 28 июля, «Спартак» встретится в гостях с «Химками» в рамках второго тура РПЛ. Старт поединка запланирован на 15:00 по столичному времени.