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Игрок «Рубина» верит, что получит «Золотой мяч»

26 Июля 2024 • 15:58 Комментировать
Рубин
...
Зенит
1 5.30 X 3.85 2 1.65
27.07 17:30

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков считает, то у него есть шансы в будущем выиграть престижную индивидуальную награду, а именно «Золотой мяч».

«Понимаю: опять будет много хейта. Но почему нет-то? Про Хвичу тоже не думали, что он будет в шорт-листе. Вот и я буду мечтать. С Тесленко или Лисаковичем спорил, что попаду в топ-30 номинантов. Всё возможно», - цитирует Безрукова Sport24.

Напомним, что «Рубин» начал новый чемпионат России с гостевой победы над «Пари НН» со счётом 4:2. Теперь казанцы готовятся к домашней игре против «Зенита». Команды сыграют в субботу, 27 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Руслан Безруков

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