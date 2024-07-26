Игрок «Рубина» верит, что получит «Золотой мяч»

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков считает, то у него есть шансы в будущем выиграть престижную индивидуальную награду, а именно «Золотой мяч».

«Понимаю: опять будет много хейта. Но почему нет-то? Про Хвичу тоже не думали, что он будет в шорт-листе. Вот и я буду мечтать. С Тесленко или Лисаковичем спорил, что попаду в топ-30 номинантов. Всё возможно», - цитирует Безрукова Sport24.

Напомним, что «Рубин» начал новый чемпионат России с гостевой победы над «Пари НН» со счётом 4:2. Теперь казанцы готовятся к домашней игре против «Зенита». Команды сыграют в субботу, 27 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.