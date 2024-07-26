Бразильский нападающий «Ференцвароша» Маркиньос хочет продолжить карьеру в «Локомотиве».

Ранее сообщалось, что «Спартак» перехватил у «Локомотива» 24-летнего вингера с помощью усилий главного тренера команды Деяна Станковича.

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», Маркиньос все еще склоняется к переходу в стан «железнодорожников».

В прошлом сезоне футболист принял участие в 48 встречах с учетом всех турниров, забил семь мячей и записал на свой счет десять ассистов.

Согласно данным Transfermarkt, стоимость Маркиньоса составляет четыре миллиона евро.

Во втором туре РПЛ «Локомотив» встретится с «Динамо», а «Спартак» сыграет с «Химками».