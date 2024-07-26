Дмитриев — новый игрок «Спартака»

Российский вингер Игорь Дмитриев перебрался из «Урала» в «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

— Благодарим Игоря за игру в футболке «Урала». Желаем успешного продолжения карьеры! — написала пресс-служба «шмелей».

На счету 20-летнего Дмитриева 37 выходов на поле в составе «Урала» и две результативные передачи.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость Дмитриева составляет 700 тысяч евро.

В воскресенье, 28 июля, «Спартак» встретится в гостях с «Химками». Начало матча второго тура РПЛ запланировано на 15:00 по мск.