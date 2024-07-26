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Чалов отправился с ЦСКА на выездной матч против «Пари НН»

26 Июля 2024 • 15:26 Комментировать
Пари НН
...
ЦСКА Москва
1 4.90 X 3.60 2 1.80
Через 22 ч. 34 мин.

Российский нападающий ЦСКА Фёдор Чалов полетел на выездную игру с «Пари НН». Об этом сообщает официальный телеграм-канал «армейцев».

Ранее появилась информация, что 26-летний нападающий взял паузу в переговорах с греческим ПАОКом.

В текущем сезоне Чалов появился на поле в одной игре чемпионата России и не отметился результативными действиями.

Завтра, 27 июля, московский ЦСКА встретится в гостях с «Пари НН» в рамках второго тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. За всеми событиями матча можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фёдор Чалов

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